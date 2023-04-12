Захарова заявила, что весь фонд мира ЕС был потрачен на поддержание боевых действий на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейский фонд мира потратил на поддержание активных боевых действий на Украине весь свой бюджет до 2027 года.

“С 28 февраля 2022 года Евросоюз, по сути, полностью переориентировал свой Европейский фонд мира на поставки вооружений украинской власти. Семью траншами на эти цели было выделено более 3,5 миллиарда евро”, – сообщила Захарова.

По ее словам, данные средства изначально были предназначены на содействие безопасности всех регионов мира на пять лет вперед, однако были менее чем за год потрачены “на раскрутку боевых действий на территории Украины”.

Недавно бывший президент США Дональд Трамп отметил, что продолжение денежных вливаний в Украину со стороны Запада отдаляет возможность урегулирования конфликта. Также Трамп выражал сожаление, что из-за затягивания конфликта ежедневно погибают люди и призывал “немедленно” его прекратить.

В Кремле считают, что конфликт был бы уже давно решен, если бы не политика Западных стран, для которых главным интересом является воевать против России.