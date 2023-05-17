Захарова заявила, что попытка Вашингтона вербовать россиян через Telegram не останется без ответа

Захарова заявила, что создание телеграм-канала ЦРУ для вербовки россиян не останется без ответа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деятельность американских спецслужб в российском сегменте интернета получит должный ответ.

“Подобная злонамеренная активность, включая распространение подстрекательских материалов, не останется без должного действенного ответа. Они знают, что за нами не заржавеет”, – заявила Захарова.

Также она высмеяла подобную инициативу ЦРУ. По ее словам, данное шпионское ноу-хау Вашингтона говорит “об уровне полета мысли в США”.

“Это смешно, это какой-то, знаете, цирк, цирковое представление - номер, сатирический или что-то из этого рода, я только так это могу прокомментировать”, – резюмировала Захарова.

Напомним, 16 мая Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов создало канал в Telegram, в котором ведомство надеется вербовать россиян и получать информацию об экономике РФ или ее руководителях.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал канал ЦРУ для вербовки россиян вмешательством во внутренние дела России. По его словам, “бесцеремонное и наглое” поведение американских шпионов стало прямым доказательством стремления Вашингтона оказать давление на россиян.