Глава Минобороны Британии Уоллес: Украина не сможет сейчас стать членом НАТО

В Минобороны Британии заявили, что Украина не вступит в НАТО до завершения конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, вопрос вступления Украины в военный блок НАТО будет обсуждаться только после окончания конфликта.

“Наша позиция по поводу членства Украины в НАТО – очевидно, не прямо сейчас, не сейчас”, – заявил Уоллес на пресс-конференции.

Также он отметил, что укрепление устойчивости Украины после конфликта может использоваться как сдерживающий фактор, а позже может быть создана “дорожная карта” по приведению украинской армии к стандартам альянса, и только после этого можно будет обсуждать членство Украины в НАТО.

Ранее официальный представитель кабинета министров Германии Кристиане Хоффманн также заявила, что вступление Украины в НАТО не является вопросом ближайшего времени и будет рассмотрено лишь после окончания конфликта в регионе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о месте Украины НАТО, заявил, что вступление Киева в Североатлантический военный альянс создало бы новые серьезные опасности для России, а недопущение этого стало одной из причин спецоперации.