Американцы болезненно отреагировали на уничтожение ЗРК Patriot российским "Кинжалом" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Читатели американского издания The Wall Street Journal болезненно отреагировали на уничтожение американского комплекса ПВО Patriot гиперзвуковой ракетой “Кинжал”. Некоторые американцы назвали идею отправки данных комплексов на Украину неудачной.

“Киев утверждает, что системы ПВО перехватили все прилетевшие ракеты, демонстрируя новые успехи в защите гражданского населения. Нам что, опять наврали?!” — отметил Darren Kim.

Пользователь с ником Robert McDonald отметил, что для обслуживания данных комплексов “требуется около сотни обученных техников”, которых нет у Киева, а американские комплексы Patriot заняты исключительно попытками самозащиты “и не очень хорошо справляются с этой задачей”.

Напомним, 16 мая Минобороны России сообщило, что гиперзвуковой комплекс «Кинжал» уничтожил под Киевом хваленую американскую систему ПВО «Пэтриот».

Также недавно военное издание Military Watch сообщило, что Украинская армия может к концу весны остаться без ракет “земля-воздух” не только для советских, но и западных систем ПВО, и союзники Киева не дают больших надежд на их пополнение. По мнению экспертов, это может дать авиации ВКС России полную свободу в небе и возможность свободно наносить удары по глубоким тылам ВСУ, что может способствовать крупным успехам российской армии.