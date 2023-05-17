Генсек ООН Гутерреш приветствовал продление зерновой сделки, отметив ряд нерешенных вопросов

Генсек ООН назвал продление зерновой сделки "хорошей новостью для всего мира" Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал продления действия зерновой сделки “хорошей новостью”. Однако, по его словам, в данном вопросе еще есть нерешенные моменты.

“Я приветствую это решение. Продление — это хорошая новость для всего мира. Нерешенные вопросы остаются. Но представители России, Украины, Турции и ООН продолжат их обсуждать”, – заявил генсек журналистам.

Также он выразил надежду, что стороны соглашения смогут достичь всеобъемлющей договоренности по “улучшению, расширению и продлению инициативы”.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила продление зерновой сделки на 60 дней, однако все так называемые “перекосы” в исполнении договорённостей, которые возникли во время действия первого соглашения, должны быть оперативно устранены.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что продление зерновой сделки возможно только при учете интересов России. Продолжение «пакетного» соглашения по зерну возможно лишь при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки.