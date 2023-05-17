В ФНС рассказали о “сюрпризах” при обмене налоговой информацией с рядом дружественных стран

В ФНС рассказали о "сюрпризах" при обмене налоговой информацией с другими странами Фото: REUTERS

Начальник управления трансфертного ценообразования ФНС Александра Кадет сообщила, что при обмене налоговой информацией между Россией и другими странами возникают “сюрпризы”, когда действия стран не соответствуют их статусу “дружественных” или “недружественных”.

"Есть страны, которые вроде бы дружественные, но почему-то на какой-то период замолчали. <…> Но есть и сюрпризы, откровенно говоря: если вы возьмете перечень недружественных стран и решите, что со всеми ними нет обмена, то нет, это не так", – приводит слова Кадет издание РБК.

По ее мнению, некоторые “дружественные” страны возможно избегают контакта с ФНС из-за опасения вторичных санкций Запада, однако, представитель ФНС не стала уточнять, о каких странах идет речь.

Напомним, недавно Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин призвал держать проблему уклонения от уплаты налогов под особым контролем Федеральной налоговой службы (ФНС), отметив, что развитие современных технологий стало причиной появления новых профессий, а также новым способам обогащения за счет россиян.

Также недавно замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что ФНС России могут назначить ведомством, отвечающим за отрасль криптовалют.