В Одессе прогремели несколько взрывов 17 мая

В Одессе прогремели взрывы 17 мая 2023 года Фото: REUTERS

Украинское издание Klymenko Time сообщило, что в среду, 17 мая, в Одессе прогремело несколько взрывов.

В телеграм-канале “Страна” также сообщили о пяти взрывах в городе в течение 20 минут.

На данный момент местные власти не давали никаких комментариев о произошедшем, в СМИ также не приводятся подробности произошедшего.

Напомним, днем ранее, 16 мая в очередной сводке Минобороны сообщило, что ВС России нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, а также уничтожили зенитный ракетный комплекс Patriot в столице Украины.

В начале мая на складах Вооруженных сил Украины в Одессе и Одесской области произошли пожары и взрывы боеприпасов. ВС России нанесли удар крылатыми ракетами Х-22 по военным складам боевиков ВСУ на побережье Одесской области в районе Затоки и на окраинах Одессы.