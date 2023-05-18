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НовостиВ мире18 мая 2023 1:21

На Кипре предотвратили заказное убийство журналиста из России

Полиция задержала предполагаемых заказчика и исполнителя убийства
Мария ПАВЛОВА
На Кипре задержали двоих подозреваемых в организации заказного убийства российского журналиста.

На Кипре задержали двоих подозреваемых в организации заказного убийства российского журналиста.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранительные органы Кипра предотвратили заказное убийство постоянно проживающего на острове российского журналиста. Об этом сообщает местный телеканал Alpha.

Сообщается, что арестованы двое подозреваемых – предполагаемые заказчик и исполнитель убийства. Речь идет о 62-летнем жителе кипрского города Пафос и 56-летнем россиянине, который специально приехал на Кипр предположительно для совершения убийства.

Кипрские правоохранители получили данные о личных и финансовых разногласиях между предполагаемым заказчиком и потенциальной жертвой, уточняет телеканал.

Напомним, в 2021 году две пропавшие туристки из России были найдены мертвыми. Тела 33-летней и 43-летней женщин нашли закопанными в саду дома в горной деревне Мониатис (провинция Лимасол). Ранее полиция нашла в доме и на экскаваторе, при помощи которого производились строительные работы, следы крови. Анализ ДНК показал совпадение с данными одной из исчезнувших россиянок.