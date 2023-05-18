Военная спецоперация на Украине 18 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

Российские войска нанесли групповой удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве Фото: REUTERS

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 мая 2023 года.

Военные Центрального военного округа (ЦВО) использовали агитационные снаряды в зоне проведения специальной военной операции, забросав позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) листовками с призывами сдаться.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в среду, 17 мая, проинформировал, что Украина продолжает стягивать войска под Артемовск. По его словам, на Донецком направлении сохраняется большое скопление сил ВСУ, а также оружия и военной техники.

Вооруженные силы Украины применяют на Краснолиманском направлении тактику кочующих огневых средств. Украинские военные размещают на пикапах автоматические и крупнокалиберные минометы, а также реактивные системы залпового огня калибра 80 мм, противотанковые управляемые ракеты и безоткатные орудия СПГ-9.

Российские войска нанесли групповой удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве. В Минобороны РФ заявили, что все назначенные объекты удалось поразить.

Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве был уничтожен носителем российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» МиГ-31К.

Как уточнило министерство обороны, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.