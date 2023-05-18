Военный эксперт Мэтрик назвал главный признак начала украинского контрнаступления

Эксперт назвал признак начала контрнаступления ВСУ. Фото: REUTERS

Концентрация всей полученной Украиной западной бронетехники на передовой станет основным признаком начала контрнаступления. Такое мнение высказал сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик. Речь идет о боевых машинах пехоты, танках, бронетранспортерах и бронированных разведмашинах, уточнил военный эксперт.

«Реальным признаком украинского наступления будет использование западной бронетехники», - сказал Мэтрик изданию

Главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация всей западной бронетехники на передовой, об этом заявил Business Insider военный эксперт,.

Тем временем Польша и Прибалтика испугались конфликта с Россией. Страны Восточной Европы втайне склоняют президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Москвой.

Ранее подполковник США Дэвис заявил, что ВСУ даже теоретически не способны вытеснить Россию с занятых позиций.

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