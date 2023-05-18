Лавров назвал решающими два месяца, на которые продлили зерновую сделку, Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал два месяца, на которые была продлена зерновая сделка, решающими в вопросе ее дальнейшей судьбы.

«Учитывая весь комплекс обстоятельств, учитывая обращение наших партнеров, мы поддержали инициативу президента Эрдогана, о которой он вчера объявил - продлить эту сделку еще на два месяца, но при четком понимании, что эти два месяца будут решающими», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в четверг, 18 мая.

Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя продление зерновой сделки, указала на так называемые «перекосы» в исполнении договоренностей, возникших во время действия первого соглашения. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал продление действия сделки «хорошей новостью», однако также отметил наличие «нерешенных моментов».

Тем временем, политолог Георгий Бовт в интервью Радио «Комсомольская правда» объяснил, почему чисто экономически зерновая сделка не имеет смысла для России.