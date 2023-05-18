Минобороны: Киев потерял до 200 военных и наемников на Донецком направлении

ВС России уничтожили до 200 бойцов ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации сообщило об уничтожении до 200 солдат и наемников ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки.

“За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи. Общие потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих и наемников”, – сообщили в телеграм-канале Минобороны.

Основные бои на данном направлении по-прежнему идут в городе Артемовск. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в четверг, 18 мая, заявил о «достаточно близкой» перспективе полного освобождения Артемовска.

Издание The New York Times недавно сообщило, что командование ВСУ отказалось от отправки в Артемовск любых воинских формирований, кроме добровольцев из-за критического положения украинской армии на этом направлении.

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