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НовостиПолитика18 мая 2023 12:43

Минобороны: Киев потерял до 200 военных и наемников на Донецком направлении

За сутки авиация ВКС России в этом районе совершила семь вылетов, а артиллеристы выполнили 72 огневые задачи
Сергей ЧИКОВ
ВС России уничтожили до 200 бойцов ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки

ВС России уничтожили до 200 бойцов ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки

Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации сообщило об уничтожении до 200 солдат и наемников ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки.

“За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи. Общие потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих и наемников”, – сообщили в телеграм-канале Минобороны.

Основные бои на данном направлении по-прежнему идут в городе Артемовск. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в четверг, 18 мая, заявил о «достаточно близкой» перспективе полного освобождения Артемовска.

Издание The New York Times недавно сообщило, что командование ВСУ отказалось от отправки в Артемовск любых воинских формирований, кроме добровольцев из-за критического положения украинской армии на этом направлении.

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