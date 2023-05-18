Премьер Японии Кисида предупредил о новых санкциях G7 против России Фото: REUTERS

Страны «Большой семерки» (G7) продолжат политику санкций в отношении России в связи с конфликтом на Украине, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«В Хиросиме я продемонстрирую непоколебимую солидарность G7 с Украиной. Я планирую призвать Россию немедленно и без каких-либо условий вывести все свои войска и технику с территории Украины, а также подтвердить, что «Группа семи» продолжит свои жесткие санкции против России», – говорится в статье политика, опубликованной в газете Globe and Mail.

По словам японского премьера, для участия в дискуссиях на саммите G7 в Хиросиме приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Как отметил Кисида, украинский конфликт является уже не европейской, а мировой проблемой.

Напомним, главы стран G7 планируют на саммите в Японии ужесточить санкции против РФ, чтобы ограничить торговлю, «поддерживающую российские вооруженные силы».

Между тем президент Украины запросил саммит стран G7, чтобы продвинуть свой «мирный план» по урегулированию конфликта.

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