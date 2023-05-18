Норвегия и Британия передадут Украине восемь дальнобойных РСЗО по типу MLRS

Норвегия планирует отправить ВСУ восемь систем РСЗО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Норвегии в пресс-релизе сообщило, что в сотрудничестве с Британией передаст украинской армии три радиолокационные станции и восемь систем РСЗО большой дальности.

“Норвегия предоставляет три артиллерийских локационных радара и восемь реактивных систем залпового огня большой дальности по типу MLRS. Пожертвования делаются в тесном сотрудничестве с Великобританией”, — говорится в сообщении.

Напомним, недавно украинский обозреватель 19Fortyfive Максим Скрипченко заявил, что российская армия “взломала” американские РСЗО HIMARS на Украине при помощи систем радиоэлектронной борьбы. По его словам, Россия все более успешно блокирует ракеты американских РСЗО, используя электронные глушители, чтобы заставить их не попадать в цель.

Издание Military Watch Magazine также отмечало, что военные эксперты из США не могут понять, каким образом Россия смогла нарушить работу американских реактивных систем HIMARS, применяемых ВСУ на Украине. По их словам, чем дольше они используются - тем хуже их точность, и меньше эффективность.

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