Гладков: при обстреле села Нижнее Березово со стороны ВСУ погибли два человека

При обстреле села в Белгородской области погибли два мирных жителя Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Нижнее Березово в Шебекинском округе погибло два человека, и еще один получил серьезное ранение.

“В селе Нижнее Березово Шебекинского округа погибли два человека, еще одного в тяжелом состоянии доставляют в больницу”, – рассказал Гладков в своем Telegram-канале. Также он отметил, что погибшие - мирные жители, которые были в огороде и сажали картошку.

Напомним, несколькими днями ранее Вячеслав Гладков сообщал о другом массированном обстреле города Шебекино со стороны украинской армии. Гладков отметил, что в результате того обстрела никто из мирных жителей не пострадал, однако были повреждены линии электропередачи.

Также недавно Гладков прокомментировал сообщения о применении украинской армией при обстрелах фосфорных боеприпасов. По его словам, есть определенные подтверждающие признаки, однако для заявления необходимо подтверждение от следственных органов.

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