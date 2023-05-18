Небензя: Россия оставляет за собой право на любые меры для нейтрализации угроз со стороны Украины

Небензя заявил, что Россия оставляет за собой право на любые меры для нейтрализации угрозы со стороны Украины. Фото: REUTERS

Российская Федерация сохраняет за собой право на принятие любых мер для нейтрализации угроз со стороны Украины. Об этом в четверг 18 мая заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз в сфере безопасности», - цитирует ТАСС выступление Небензи на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Заседание было созвано по инициативе Москвы, на нем обсуждалась тема поставки Западом оружия Украине.

Небензя указал, что Запад сознательно и планомерно превращал Украину в «анти-Россию» и использует киевские власти в собственных интересах.

Дипломат подчеркнул, что цели российской специальной военной операции на Украине будут выполнены.

Ранее сообщалось, что Норвегия и Британия передадут Украине восемь дальнобойных РСЗО по типу MLRS. Также в рамках военной помощи Киев получит три артиллерийских локационных радара.

Также сообщалось, что НАТО поставило Украине токсичные боеприпасы для применения против России, но их удалось подорвать до того, как они попали на поле боя.

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