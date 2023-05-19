В Киеве и нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и нескольких украинских регионах объявлена воздушная тревога. Фото: REUTERS

В Киеве объявлена воздушная тревога в ночь на 19 мая. Это указано на карте официального украинского ресурса по оповещению населения.

Сирены звучат не только в украинской столице, но и в ряде регионов. Речь идет о Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях. Также воздушная тревога объявлена в районах Запорожской области, которые находятся под контролем Киева.

Напомним, в четверг 18 мая воздушная тревога дважды объявлялась на всей территории Украины. Первый раз это случилось утром, второй раз – вечером.

Ранее украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Харькове. По всей Харьковской области объявлена воздушная тревога в четверг 17 мая.

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