Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины вечером 18 мая 2023 года

По всей территории Украины вечером 18 мая была объявлена воздушная тревога Фото: REUTERS

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины вечером 18 мая. Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению населения. Это уже вторая тревога за эти сутки, прошлая была также объявлена по всей территории страны утром.

Сигнал тревоги объявлен практически одновременно во всех регионах страны - в 20.51 Мск.

Ранее украинское издание «Страна» сообщало, что в Харькове и области в ночь на четверг 18 мая раздалось несколько взрывов.

В 02.35 по местному времени на официальном украинском ресурсе оповещения населения появилась информация о взрывах в Кировоградской области, где на тот момент была объявлена воздушная тревога.

Напомним, 16 мая в очередной сводке Минобороны сообщило, что ВС России нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

Позже в Минобороны отметили, что в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса PATRIOT производства США.