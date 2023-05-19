Украинские СМИ: в Киевской, Черниговской, Хмельницкой и Днепропетровской областях звучат взрывы

В нескольких областях Украины звучат взрывы в ночь на 19 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Взрывы прозвучали в ряде областей Украины в ночь на 19 мая. Об этом сообщают украинские СМИ. Речь идет о Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Черниговской областях, пишет издание «Страна».

В то же время на украинской официальной карте воздушных тревог отмечено, что взрывы зафиксированы в Николаевской и Днепропетровской областях. Согласно данным карты, по состоянию на два часа ночи воздушная тревога объявлена на большей части Украины. Сирены не звучат только на территории Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Это западные регионы Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве объявлена воздушная тревога в ночь на 19 мая.

Также украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Харькове. По всей Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 мая 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Пучков: Зеленского ждет верная смерть (подробнее)