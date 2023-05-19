MWM: комплекс Patriot в Киеве потерял все 32 ракеты при попытке сбить российский «Кинжал»

Американское издание сообщило о потере комплексом Patriot всех 32 ракет при неудачной попытке сбить российский "Кинжал". Фото: East News.

Американский ЗРК Patriot, оснащенный 32 ракетами, потерял их все при попытке сбить российский гиперзвуковой «Кинжал». Об этом пишет издание Military Watch Magazine.

«Тридцать две ракеты Patriot, которые нацелились на баллистические ракеты «Кинжал», потерпели неудачу», - пишет автор публикации, уточнив, что общая стоимость запуска этих ракет составила 96 миллионов долларов.

Напомним, Министерство обороны России сообщило, что 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса PATRIOT производства США.

После этого издание Military Watch Magazine отметило, что поражение американского ЗРК обострило вопрос о целесообразности передачи такого оборудования Киеву, поскольку на Украине не осталось и половины подобного вооружения, которое продержалось бы более месяца.

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