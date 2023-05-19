Японский волонтер в Харькове пожаловался на кражи вещей из посылок

Японский волонтер назвал реальность Украины "жалкой" из-за краж из отправленных ему посылок. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японский волонтер Фуминори Цучико назвал реальность Украины «жалкой и неописуемой» после того, как в почтовом отделении Харькова несколько раз получил вскрытые посылки, из которых были украдены вещи. Цучико описал эту историю в социальных сетях.

Волонтер рассказал, что вскрытой оказалась посылка, которую ему прислали из Берлина, а также две посылки, которые прислали Цучико из Японии. Из посылок были украдены вещи, в частности, фонарики и детская одежда.

Японец был возмущен тем, что сотрудники украинской почты заявили, что выяснить, где произошла кража, невозможно, и не извинились перед ним.

«Сегодня это жалкая, неописуемая реальность Украины», - резюмировал японский волонтер.

Ранее на Украине украли граффити ставшего всемирно известным, но сохранившего свою анонимность уличного художника Бэнкси.

Тем временем хакеры из «Армии спасения Украины» взломали сайты госресурсов Киева и заявили об атаке на офис Зеленского.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Пучков: Зеленского ждет верная смерть (подробнее)