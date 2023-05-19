Грузия выдала разрешение Red Wings на полеты в Тбилиси и Кутаиси Фото: Иван ВИСЛОВ

Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской авиакомпании Red Wings на прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси.

«Авиакомпания Red Wings начинает оперировать в направлении аэропортов Тбилиси и Кутаиси. С июня месяца текущего года авиакомпания Red Wings будет летать по направлению Сочи - Тбилиси - Сочи и Москва - Кутаиси – Москва», — сказано в заявлении агентства, где отмечают, что данная авиакомпания не находится в черном списке Европейского союза.

По данным агентства, чартерные рейсы авиакомпании Red Wings из Сочи и Москвы начнут осуществляться с 2 июня 2023 года три раза в неделю: по понедельникам, а также средам и пятницам.

Напомним, на прошлой неделе, 11 мая, Россия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, отменив также визовый режим для граждан этой республики. Как сообщал сайт KP.RU, Грузия уже выдала разрешение на полеты в страну российской авиакомпании «Азимут» с 17 мая текущего года, а грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов в Москву с 20 мая этого года.