МВД России объявило в розыск выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС Фото: пресс-служба Международного уголовного суда

Министерство внутренних дел России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – сказано в карточке розыска на сайте МВД.

Статья, по которой Хан объявлен в розыск, не уточняется.

Как писал сайт KP.RU, в марте этого года непризнаваемый МУС, расположенный в Гааге, выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

В заявлении суда говорится, что глава российского государства и детский омбудсмен могут быть причастны к незаконной депортации и перемещения населения, в том числе детей, с территорий Украины в Россию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал выдачу ордера на арест Путина выполнением заказа Запада.