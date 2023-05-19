WP: пожилые политики, балансирующие на грани бессознательного, захватили власть в США

В США заметили слишком явный тренд на пожилых лидеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель издания The Washington Post Кэтлин Паркер заявила, что в американской политике наметился слишком явный тренд на пожилых лидеров.

“Мы достигли момента, когда старики отказываются уходить в отставку, когда чиновники, балансирующие на грани бессознательного, настаивают на том, чтобы руководить страной. Идея смены поколений караула стала пережитком”, — написала Паркер в своей статье.

Также она отметила, что не уверена в том, что действующий президент США Джо Байден понимает сам себя. Паркер призналась, что иногда удивляется удачным выступлениям Байдена, несмотря на то, что ей “больно писать и читать” о возрастных проблемах политиков.

Напомним, популярный телеведущий Такер Карлсон отмечал, что действующий президент Байден уже теряет способность говорить, а канал FoxNews показывал за последние годы миллион видео, доказывающих это.

При этом недавно Джо Байден официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок на предстоящих в 2024 году выборах.