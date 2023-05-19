ВСУ выпустили по Донецку ракету MFOM, начиненную противотанковыми минами AT2

ВСУ выпустили по Донецку ракету MFOM с кассетным боеприпасом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ. Украинская армия в третий раз с начала года выпустила ракету MFOM с кассетным боеприпасом, начиненным противотанковыми минами АТ2.

“Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.30 - населенный пункт Красноармейск – город Донецк (Куйбышевский район): выпущена одна ракета MFOM AT2 (начиненная противотанковыми минами АТ2)”, — сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.

Напомним, Киев нанес ракетный удар по Луганску 12 мая во время празднования Дня Республики. В результате обстрела ранения получили шестеро подростков и депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Позже стало известно, что при этом обстреле ВСУ применили две крылатые ракеты Storm Shadow в связке с американской ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD.

Позже Минобороны России сообщило, что истребители ВКС России сбили украинский Су-24, запустивший крылатые ракеты Storm Shadow по Луганску, и прикрывавший его Миг-29. Также в ведомстве отметили, что атака была совершена вопреки заявлениям Британии о том, что поставляемые Киеву крылатые ракеты не будут использоваться для ударов по гражданским объектам.