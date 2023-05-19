NBC: США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16 Фото: REUTERS

Западные союзники Украины планируют передать Киеву в рамках военной помощи американские истребители F-16. Об этом 19 мая сообщил NBC, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

Источник NBC отметил, что боевые самолеты Киев может получить не напрямую от США. В ближайшее время Вашингтон и другие союзники Зеленского должны решить, когда начнут поставки, сколько истребителей они смогут передать и кто именно отдаст их Киеву.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Украина хочет получить от стран Запада до 50 истребителей F-16, и надеется, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите «Большой семерки» в Японии, а затем на саммите НАТО в Литве.

Авиация ВКС России, по мнению обозревателя Брендана Коула является значительным преимуществом ВС РФ перед украинской армией. Авиационные резервы России в десять раз больше, чем у ВСУ – 900 истребителей и 120 бомбардировщиков. Подобное превосходство, по его мнению, станет значительным “козырем” в случае попытки Киева провести контрнаступление.