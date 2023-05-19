WP: ВСУ тренируют спецназ для перехода на левый берег Днепра

Киев тренирует спецназ для форсирования Днепра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Washington Post сообщило, что командование ВСУ проводит подготовку подразделений спецназа для формирования Днепра. Отдельные подразделения уже высаживались на левом берегу реки, однако российская армия пресекала деятельность диверсантов.

“Украинцы также тайно проверяют свою способность форсировать Днепр и тренируют подразделения для возможной высадки на берег реки”, — пишут авторы статьи.

При этом, бригадный генерал ВСУ Михаил Драпатый отмечает, что спецназ уже пробовал закрепиться на левом берегу Днепра, однако не смогли удержать позиции.

“Какие-то 20-30 человек могут тихо взять кусок территории в 100 метров, но затем артиллерия их похоронит за 15 минут”, — привели авторы статьи слова украинского полковника Романа Костенко.

Напомним, ранее глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов допустил, что ВСУ готовятся к форсированию Каховского водохранилища. По его информации, украинская армия накапливает резервы на правом берегу Днепра, а вероятность штурма намного выше среднего, учитывая активизацию интенсивности обстрелов на этом участке линии соприкосновения.

При этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо считает, что украинская армия потерпит поражение в случае попытки пойти в контрнаступление через Днепр. По его словам, река Днепр является мощнейшей естественной преградой.