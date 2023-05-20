Зеленский прилетел на саммит G7 в Хиросиме на правительственном самолете Франции

Зеленский прилетел на саммит G7 в Хиросиме Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии в Хиросиму на саммит «Большой семерки». По словам политика, он планирует провести важные встречи с представителями стран-союзников Киева.

«Япония, G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества. Сегодня мир станет ближе», – написал он в своем Telegram-канале.

Судя по записи трансляции из аэропорта Хиросимы, украинский лидер прибыл в Японию на французском правительственном самолете.

В японском МИД отметили, что Зеленский должен был принять участие в мероприятии в режиме онлайн, однако "выразил сильное желание" лично участвовать в саммите.

Ранее газета The Guardian сообщала, Зеленский не поедет на саммит «Большой семерки» в Хиросиме, планируя выступить перед участниками в формате видеоконфереции.

Напомним, президент Украины запросил отдельный саммит стран G7 по Украине, чтобы продвинуть свой «мирный план» по урегулированию конфликта. Участие России в возможном саммите по урегулированию конфликта не предусмотрено. По словам европейского чиновника, странам G7 предстоит обсудить «больше количество элементов» плана, предложенного украинским лидером.