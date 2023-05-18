Зеленский не поедет на саммит G7 в Японии Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит «Большой семерки» в Хиросиме, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

По информации The Guardian, украинский лидер планирует выступить перед участниками саммита в формате видеоконфереции. Кисида также рассказал, что он договорился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом продолжать вводить санкции и оказывать поддержку Киеву.

Напомним, Кисида на саммите G7 подтвердил, что «Большая семерка» продолжит свои жесткие санкции против РФ.

В Белом доме тем временем сообщили, что передача Вооруженным силам Украины истребителей F-16 не стоит на повестке саммита G7.

Между тем Зеленский запросил отдельный саммит стран G7 по Украине, чтобы продвинуть свой «мирный план» по урегулированию конфликта.

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