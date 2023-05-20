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НовостиПолитика20 мая 2023 7:56

Пушилин заявил, что Киев «захлебывается от злобы» из-за восстановления Мариуполя

В город возвращается мирная жизнь, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Пушилин заявил, что Киев «захлебывается от злобы» из-за восстановления Мариуполя

Пушилин заявил, что Киев «захлебывается от злобы» из-за восстановления Мариуполя

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины «захлебываются от злобы», видя восстановление Мариуполя, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Киевский режим захлебывается от злобы, видя, как восстанавливается город. В него возвращается мирная жизнь. Вчера вечером вооруженные формирования Украины обстреляли пригороды Мариуполя», – написал он в своем Telegram-канале.

Врио главы ДНР добавил, что все разрушенные города Донбасса будут возрождены.

Напомним, Вооруженные силы Украины вечером в пятницу, 19 мая, выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты.

Напомним, ровно год назад завершилась самая эпическая битва первого этапа спецоперации – за Мариуполь. Военкор KP.RU Дмитрий Стешин, ставший свидетелем этих боев, вспомнил, каким оно было, и сравнил, что стало в городе теперь.