Президент Грузии отказалась пользоваться услугами Georgian Airways из-за решения авиакомпании летать в Россию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: REUTERS

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами авиакомпании Georgian Airways после решения перевозчика осуществлять рейсы в Россию.

«Я для себя объявляю бойкот Georgian Airways и призываю присоединиться к нему. Это компания, которая пользуется государством, чтобы обогатиться. Это продолжалось во время ковида, и сейчас она хочет воспользоваться новой реальностью, которая неприемлема для большей части нашего населения», – сказала политик в ходе брифинга.

Напомним, в субботу, 20 мая, в Москву прилетел первый за четыре года самолет из Тбилиси. Рейс выполнила авиакомпания Georgian Airways, лайнер был загружен на 80%.

Как писал сайт KP.RU, накануне в столицу Грузии прилетел самолет российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Москвы. Это первый выполненный рейс из России в Грузию после возобновления авиасообщения между странами.

Напомним, многие жители закавказской республики с восторгом приняли решение президента России Владимира Путина о возобновлении авиасообщения с Грузией. Сайт KP.RU разбирался, почему грузины радуются безвизу, а их президент – нет.

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