Лавров заявил о начале процесса дедолларизации в мировой экономике
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мировая экономика начала процесс “дедолларизации”. При этом, по его словам, эта тенденция уже заметна не только концептуально, но и на практике.
“Дедолларизация началась, причём как на практике, так и в концептуальных выступлениях”, — заявил Лавров в своем выступлении на XXXI Ассамблее совета по внешней и оборонной политики.
Также он отметил, что уже поступают предложения об ограничении расчетов в долларах в рамках БРИКС, а у России “немало единомышленников” в вопросе дедолларизации.
Напомним, недавно директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что во всем мире постепенно наблюдается отказ от использования американского доллара, однако на данный момент сложно говорить о какой-либо альтернативе.
Старший научный сотрудник Кристиан Уитон еще в прошлом году в колонке для The National Interest отмечал, что доминирование доллара в мире будет слабеть, поскольку все больше стран выражают недовольство влиянием США.
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