Лавров заявил о начале процесса дедолларизации в мировой экономике Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мировая экономика начала процесс “дедолларизации”. При этом, по его словам, эта тенденция уже заметна не только концептуально, но и на практике.

“Дедолларизация началась, причём как на практике, так и в концептуальных выступлениях”, — заявил Лавров в своем выступлении на XXXI Ассамблее совета по внешней и оборонной политики.

Также он отметил, что уже поступают предложения об ограничении расчетов в долларах в рамках БРИКС, а у России “немало единомышленников” в вопросе дедолларизации.

Напомним, недавно директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что во всем мире постепенно наблюдается отказ от использования американского доллара, однако на данный момент сложно говорить о какой-либо альтернативе.

Старший научный сотрудник Кристиан Уитон еще в прошлом году в колонке для The National Interest отмечал, что доминирование доллара в мире будет слабеть, поскольку все больше стран выражают недовольство влиянием США.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему российская экономика обходила, обходит и будет обходить санкции (подробнее)