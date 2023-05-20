Лавров заявил, что эпоха перехода к многополярности уже наступила

Глава МИД Лавров заявил, что наступила эпоха перехода к многополярности Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не видит в процессе перехода к многополярному миру никаких перспектив и компромиссов, способных это затормозить.

“Я не вижу здесь каких-то перспектив, компромиссов, которые консервировали бы состояние перехода от диктатуры к многополярному миру”, — заявил политик на выступлении в XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

По его словам, в этом движении могут быть некоторые паузы и “передышки”, но эпоха перехода от подчинения гегемону уже наступила, а стремление к многополярности разделяют с Россией многие страны мира.

Ранее президент России Владимир Путин также отмечал, что тенденция к многополярности в мире – неизбежна, и этот тренд будет только усиливаться, а его противники проиграют.

Также президент выражал уверенность в том, что мир становится по-настоящему многополярным, и заметную роль в этом процессе играет Азия.