Hill: экс-ведущего Fox News Такера Карлсона предложили выдвинуть в президенты США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Hill сообщило, что комитет по выдвижению бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона начал предвыборную кампанию с заявлением о том, что “Такер разнесет Байдена” в дебатах. Издание отметило, что данный комитет финансируется одним из спонсоров партии Республиканцев и подал заявку в избирком еще в конце апреля.

“Республиканцам нужен новый лидер, и Такер Карлсон готов его возглавить... Никто в Америке не может так красноречиво выражать свои мысли и прижимать левых в обеих партиях лучше, чем Такер”, — приводит издание слова из рекламы. При этом экс-телеведущий, по словам авторов агитматериала, может “разнести” действующего президента США на дебатах.

Напомним, видеообращение популярного американского ведущего Такера Карлсона после ухода с телеканала Fox News собрало в Twitter в полтора раза больше просмотров, чем видеообращение Джо Байдена о намерении участвовать в предстоящих выборах президента США.

По словам Карлсона, у Байдена недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной, и он уже теряет способность говорить. Также он обвинял действующего президента в уничтожении США с помощью введенных Белых домом антироссийских санкций и развала глобальной финансовой системы. По мнению Карлсона, это уже не санкции, а полномасштабная экономическая война, объявленная России.