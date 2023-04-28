Видеообращение Такера Карлсона набрало больше просмотров, чем ролик Байдена об участии в выборах

Видео Такера Карлсона обогнало по популярности обращение президента Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видеообращение популярного американского ведущего Такера Карлсона после ухода с телеканала Fox News собрало в Twitter в полтора раза больше просмотров, чем видеообращение Джо Байдена о намерении участвовать в предстоящих выборах президента США.

Карлсон опубликовал свое видео спустя сутки после заявления Байдена, однако на данный момент обращение ведущего собрало более 62 млн. просмотров, в то время как заявление Байдена только 42 млн.

Такер Карлсон в своем видео рассказал о цензуре в американских медиа. Бывший президент США Дональд Трамп допускал, что причиной ухода популярного ведущего стал именно запрет канала на обсуждение важных тем и свобода действий, которые и приносили шоу Карлсона огромные просмотры.

Такер Карлсон - телезвезда из Республиканской партии. Он знаменит резкой критикой демократов, а в последнее время жёстко прохаживался по политике действующего президента Джо Байдена. Недавно он заявлял, что действующий глава Штатов теряет способность говорить, свидетельства чего канал Fox News многократно публиковал в течение года.