Опубликовано видео водружения российского флага над Артемовском

В полдень 20 мая российские силы полностью установили контроль над Артемовском Фото: Александр КОЦ

Пресс-служба российского бизнесмена Евгения Пригожина опубликовала видео водружения флага России над Артемовском.

На видео показано, как бойцы несут флаги России и устанавливают на крыше одного из домов. Также на кадрах можно увидеть панораму пострадавшего от боев города.

Напомним, ранее Евгений Пригожин сообщил, что в полдень 20 мая российские силы полностью установили контроль над Артемовском, освободив последний участок так называемой многоэтажки «Самолета».

Военкор “Комсомольской правды” Александр Коц рассказывал, как проходил решающий штурм западных кварталов Артемовска и как российские бойцы умудрялись спасать жизни мирным людям в сумасшедших по накалу городских боях.

Врио главы ДНР Денис Пушилин уже инициировал учреждение официальной награды “За освобождение Артемовска”, а также отметил символичность даты полного освобождения города, которая совпала с датой окончательного освобождения Мариуполя.

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