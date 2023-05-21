Власти Украины собираются в двое повысить тарифы на электроэнергию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские власти собираются в двое повысить тарифы на электроэнергию. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил руководитель Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

Глава Нацкомиссии объяснил рост тарифов необходимостью ремонта энергетической инфраструтуры, а также подготовкой к отопительному сезону. Как заявил Ущаповский, затраты на восстановление инфраструктуры, а также проведение ремонтных работ на проблемных участках на данный момент составляют 45-46 млрд гривен (свыше 1,2 млрд).

«Тариф на сегодняшний день должен вырасти до 2,88 гривны, или 0,07 доллара», — отметил он в эфире телеканала «Рада».

Напомним, на этой неделе, 18 мая, Минэнерго Украины заявило о повреждении объектов энергетической инфраструктуры, уточнив, что более 20 населенных пунктов остались без света. Незадолго до этого, 16 мая, ведомство сообщило о критически малом запасе топлива в стране, отметив также, что имеющихся запасов хватит не более чем на месяц.

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