Georgian Airways не пустит президента Грузии Зурабишвили на борт своих самолетов Фото: Иван ВИСЛОВ

Грузинский национальный авиаперевозчик Georgian Airways откажет в посадке президенту Грузии Саломе Зурабишвили после того, как та объявила бойкот компании. Об этом заявил основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили.

«Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт», - сказано в его заявлении.

Гаиашвили отметил, что глава государства никогда не поддерживала национальную авиакомпанию, напомнив, что два года назад она «с большой помпезностью встретила самолет авиакомпании Air France, а потом для пиара полетела с ним в Париж».

Кроме того, глава грузинской компании обратил внимание на то, что Зурабишвили является потомком эмигрантов, покинувших Грузию после установления власти СССР и переехавших в Париж. По его словам, они незаконно вывезли с собой деньги, а также имущество музеев и монастырей.

Напомним, на прошлой неделе, 11 мая, Россия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, отменив также визовый режим для граждан данной республики. Georgian Airways открыла продажи билетов в Москву с 20 мая этого года. Как писал сайт KP.RU, президент Грузии отказалась пользоваться услугами данной компании из-за такого решения.

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