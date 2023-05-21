Шольц заявил, что участие Германии в возможной поставке F-16 Украине не обсуждается Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите G7 в Хиросиме заявил, что в настоящее время не ведется обсуждение того, что Германия будет участвовать в возможной поставке Украине истребителей F-16.

В интервью телеканалу N-TV немецкий чиновник заявил, что у ФРГ «даже нет таких самолетов».

В то же время Шольц отметил, что Германия, в первую очередь, помогает Украине, поставляя ей танки, боеприпасы, а также средства противовоздушной обороны. Такая поддержка связана с контрнаступлением, которое Киев запланировал на начало лета, объяснил канцлер ФРГ.

Напомним, ранее сообщалось, что страны Запада хотят передать Украине американские истребители F-16. Источник NBC отмечал, что боевые самолеты Киев может получить не напрямую от США. Вашингтону и другим союзникам Украины предстоит решить, когда начнутся поставки боевых самолетов, в каком объеме и кто именно отдаст их Киеву.

Как ранее писал сайт KP.RU, по мнению обозревателя Брендана Коула, авиационные резервы России в десять раз больше, чем у ВСУ. Подобное превосходство, по его мнению, станет значительным «козырем» в случае попытки Киева провести контрнаступление.

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