Депутат Госдумы Шеремет сравнил главу разведки Украины Буданова с зомби после его слов о крымчанах Фото: Юлия МАРКИНА

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал слова главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о жителях полуострова. Очередные высказывания руководителя украинской разведки парламентарий назвал слабоумием, а самого Буданова сравнил с зомби из американских фильмов ужасов.

«Он похож на настоящего зомби из американских фильмов ужасов, который ненавидит человечество и все живое, таких лечить от слабоумия бесполезно», - цитирует Шеремета РИА Новости.

Шеремет отметил, что слова Буданова лишний раз являются подтверждением верности проведения спецоперации на Украине.

Ранее Буданов выступил с чудовищными словами о том, что жители Крыма, являются людьми с «видоизмененной психикой», по его мнению, «справедливым наказанием» для таких может быть «физическое уничтожение». В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев отметил, что каждый, кто хотя бы чуть-чуть знает историю города-героя, должен понимать, что уничтожить севастопольцев не получалось ни у кого и никогда.

Как писал сайт KP.RU, Буданов ранее заявлял о готовности «убивать россиян по всему миру» вплоть до победы Украины. После таких слов главы ГУР Россия распространила в Совбезе ООН письмо с указанием на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку со стороны Буданова.