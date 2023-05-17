Россия распространила в Совбезе ООН заявления Буданова о причастности Украины к терактам против россиян

Россия распространила в Совбезе ООН письмо с русофобскими заявлениями главы ГУР МО Украины Буданова Фото: REUTERS

В постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия распространила в Совбезе организации письмо с заявлениями главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о планах “убивать русских” по всему миру с указанием на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку.

“Это вопиющий пример ненавистнических высказываний, русофобии, подстрекательства к насилию по национальному признаку”, – заявил в письме постпред России при ООН Василий Небензя.

Ранее Небензя указывал на безразличие стран Запада по отношению к “террористическим методам” Киева. По его словам, украинский “УНИАН” после теракта в отношении писателя Захара Прилепина проводил опрос, кого следует убить следующим, что является открытым подстрекательством к терроризму.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил причастность Киева к терактам в отношении ряда медийных лиц в России.

Также недавно Буданов заявлял о готовности “убивать россиян по всему миру” вплоть до победы Украины. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, это заявление стало свидетельством того, что Вашингтон является спонсором терроризма.