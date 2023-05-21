Российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра Фото: REUTERS

Российские военнослужащие ликвидировали наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины, который располагался на правом берегу Днепра. Отсюда украинская армия осуществляла корректировку артиллерии, ведущей обстрел по левобережью Херсонской области.

«Российские войска обнаружили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ, с которого производилась корректировка артиллерии при обстреле населенных пунктов левобережья Херсонской области, а также прицельная стрельба по военнослужащим ВС РФ», - цитирует ТАСС представителя экстренных служб Херсонской области.

Уточняется, что наблюдательный пункт был уничтожен атакой противотанковой управляемой ракеты. Как следствие, были ликвидированы шесть украинских солдат, а также средства разведки и наблюдения производства стран Запада.

Напомним, ранее издание Washington Post сообщило, что командование ВСУ проводит подготовку подразделений спецназа для форсирования Днепра. Отдельные подразделения уже высаживались на левом берегу реки, однако российская армия пресекала деятельность диверсантов.

В свою очередь, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо считает, что ВСУ потерпят поражение, если попытаются пойти в контрнаступление через Днепр. По его мнению, река является мощнейшей естественной преградой.