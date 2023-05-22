Предварительное разминирование началось в Артемовске

Пушилин сообщил о начале предварительного разминирования в Артемовске Фото: Иван ВИСЛОВ

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в понедельник, 22 мая, в Артемовске началось предварительное разминирование после освобождения города.

«Идет предварительное разминирование города», - сказал врио главы ДНР в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин также заявил, что в Артемовске организуют штаб по оказанию помощи освобожденным территориям. «Планируется организация там штаба по уже проверенной и отработанной практике по другим освобожденным городам», - сказал он, отметив, что данный штаб «начнет в самое ближайшее время работу».

Напомним, в субботу, 20 мая, Министерство обороны РФ сообщило, что Артемовск был освобожден в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации группировки «Юг». Президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с освобождением города, представив всех отличившихся в данной операции к государственным наградам.

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