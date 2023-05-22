Блогер Лерчек полностью погасила все долги по налогам Фото: Александр РОГОЗА

Обвиняемые в неуплате налогов блогеры Лерчек и Артемчек (настоящие имена супругов - Валерия и Артем Чекалины) полностью погасили задолженность, которая стала причиной возбуждения уголовного дела. Об этом рассказал их адвокат Константин Третьяков.

Он уточнил, что вся сумма была выплачена еще 3 мая.

«Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов, которые были поводом для возбуждения уголовного дела», - цитирует Третьякова РИА Новости.

Ранее KP.RU сообщал о том, что фитнес-блогера Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов, на общую сумму 311 млн рублей. Обвинение против Чекалиной и ее мужа выдвинула прокуратура Москвы.

Позже Савеловский суд Москвы избрал в отношении Лерчек меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ей было запрещено пользоваться интернетом.

Как недавно выяснил сайт KP.RU, Лерчек заработала на косметическом бренде LETIQUE сотни миллионов рублей. Так, выручка ООО "Летик Мейкап" за 2022 год составила 172 млн рублей, а чистая прибыль - 78 млн. По сравнению с 2021 годом финансовые показатели выросли в 1,3-1,5 раза. При этом, движение средств по счетам "Летик Мейкап" никак не ограничено - их можно свободно переводить и снимать.

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