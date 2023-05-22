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НовостиЗвезды22 мая 2023 7:27

Блогер Лерчек полностью погасила все долги по налогам

Деньги для этого пришлось взять взаймы, уточнил ее адвокат
Екатерина КОСОБОКОВА
Блогер Лерчек полностью погасила все долги по налогам

Блогер Лерчек полностью погасила все долги по налогам

Фото: Александр РОГОЗА

Обвиняемые в неуплате налогов блогеры Лерчек и Артемчек (настоящие имена супругов - Валерия и Артем Чекалины) полностью погасили задолженность, которая стала причиной возбуждения уголовного дела. Об этом рассказал их адвокат Константин Третьяков.

Он уточнил, что вся сумма была выплачена еще 3 мая.

«Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов, которые были поводом для возбуждения уголовного дела», - цитирует Третьякова РИА Новости.

Ранее KP.RU сообщал о том, что фитнес-блогера Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов, на общую сумму 311 млн рублей. Обвинение против Чекалиной и ее мужа выдвинула прокуратура Москвы.

Позже Савеловский суд Москвы избрал в отношении Лерчек меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ей было запрещено пользоваться интернетом.

Как недавно выяснил сайт KP.RU, Лерчек заработала на косметическом бренде LETIQUE сотни миллионов рублей. Так, выручка ООО "Летик Мейкап" за 2022 год составила 172 млн рублей, а чистая прибыль - 78 млн. По сравнению с 2021 годом финансовые показатели выросли в 1,3-1,5 раза. При этом, движение средств по счетам "Летик Мейкап" никак не ограничено - их можно свободно переводить и снимать.

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