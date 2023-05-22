В МИД России ответили на угрозы ударов по Крыму

Рябков назвал угрозы США нанести удар по Крыму безответственными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя сделанное накануне заявление советника президента США Джейка Салливана, отметил, что Крым является частью России, и она найдет, как не допустить реализации угроз возможных ударов по полуострову.

«Мы найдем способ, как не допустить реализации подобных угроз. Нет сомнений в том, что территориальная целостность РФ, как и ее безопасность, будут надежно обеспечены», - заявил замглавы внешнеполитического ведомства, назвав заявления американской стороны безответственными.

Напомним, ранее Джейк Салливан заявил о том, что Вашингтон не возражает, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут наносить удары американским оружием по Крыму, указав на то, что это, якобы, «территория Украины».

Как писал сайт KP.RU, вице-премьер крымского правительства - постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что США в лице Джейка Салливана «по недомыслию или из злого умысла» одобрили развязывание ядерной войны, согласившись на применение оружия против Крыма.

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