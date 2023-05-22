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НовостиПолитика22 мая 2023 7:53

В МИД России ответили на угрозы ударов по Крыму

Рябков назвал угрозы США нанести удар по Крыму безответственными
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Рябков назвал угрозы США нанести удар по Крыму безответственными

Рябков назвал угрозы США нанести удар по Крыму безответственными

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя сделанное накануне заявление советника президента США Джейка Салливана, отметил, что Крым является частью России, и она найдет, как не допустить реализации угроз возможных ударов по полуострову.

«Мы найдем способ, как не допустить реализации подобных угроз. Нет сомнений в том, что территориальная целостность РФ, как и ее безопасность, будут надежно обеспечены», - заявил замглавы внешнеполитического ведомства, назвав заявления американской стороны безответственными.

Напомним, ранее Джейк Салливан заявил о том, что Вашингтон не возражает, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут наносить удары американским оружием по Крыму, указав на то, что это, якобы, «территория Украины».

Как писал сайт KP.RU, вице-премьер крымского правительства - постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что США в лице Джейка Салливана «по недомыслию или из злого умысла» одобрили развязывание ядерной войны, согласившись на применение оружия против Крыма.

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