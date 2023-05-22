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НовостиОбщество22 мая 2023 11:42

Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом

Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Суд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом

Суд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом

Фото: Иван МАКЕЕВ

Суд оставил без изменений запрет определенных действий по делу Елены Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на многомилионные суммы. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в прокуратуре Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры г. Москвы Мосгорсуд оставил без изменения решение Пресненского районного суда об избрании обвиняемой Елене Блиновской меры пресечения в виде домашнего ареста, а апелляционную жалобу ее защитника без удовлетворения», - сказано в заявлении, опубликованном прокуратурой.

Напомним, Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на 918,9 миллиона рублей, а также отмывании денег. Как писал сайт KP.RU, следователи арестовали сотни миллионов рублей на счетах «королевы марафонов», а также ее супруга, которому было предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

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