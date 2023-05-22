Песков сообщил о продолжении контактов по зерновой сделке Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по зерновой сделке продолжатся, назвав два месяца небольшим сроком, который «быстро завершится».

«Контакты, как мы говорили, продолжаются, будут продолжены, потому что сделка продлена на два месяца. Это достаточно непродолжительный срок, он достаточно быстро завершится», - отметил он.

Представитель Кремля также прокомментировал сообщения о том, что Европейский союз не собирается подключать Россельхозбанк к SWIFT в рамках реализации зерновой сделки. По его словам, даже усилия Организации Объединенных Наций (ООН) встречают сопротивление с западной стороны.

Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя продление зерновой сделки, заявила о так называемых «перекосах» в исполнении договоренностей, которые возникли во время действия первого соглашения. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал два месяца, на которые был продлен договор, решающим в вопросе его дальнейшей судьбы.