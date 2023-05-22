В Кремле назвали цель украинской диверсии в Белгородской области

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал цель украинской диверсии в Белгородской области. По его словам, она заключается в том, чтобы отвлечь внимания от освобождения Артемовска российскими войсками.

Песков добавил, что таким образом киевские власти также надеялись минимизировать политический эффект от потери Украиной Артемовска.

«Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий - отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска», - заявил официальный представитель Кремля.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 22 мая, заявил, что группа украинских диверсантов зашла на территорию Грайворонского округа. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника, добавил глава региона.

Об освобождении Артемовска в субботу, 20 мая, сообщило Министерство обороны РФ. В ведомстве уточнили, что операция была завершена в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии, а также авиации группировки «Юг». Российских военнослужащих с освобождением Артемовска поздравил президент России Владимир Путин.

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