Генерал ВВС Италии Трикарико: поставка Украине F-16 не может серьезно повлиять на ход конфликта

Поставка Украине F-16 не может серьезно повлиять на ход конфликта Фото: REUTERS

Бывший начальник главного штаба ВВС Италии, генерал Леонардо Трикарико заявил, что вероятная поставка Киеву американских истребителей F-16 не может серьезно повлиять на ход конфликта.

“Концептуально это не меняет ничего, потому что это одна из многих актуальных систем вооружений, поставленных Украине <...>. В этом нет качественного скачка”, — заявил военный в интервью агентству РИА Новости.

При этом, по его словам, у союзников Киева не возникнет проблем с поставками F-16 из-за огромного количества этих истребителей в резервах США и их партнеров.

“Я думаю, что украинцам могут дать те, которые больше не нужны, исходя из их ситуации и ограничений, которые, возможно, будут налагать американцы”, — сказал Трикарико.

Напомним, ранее издание Military Watch Magazine отмечало, что поставка Украине истребителей F-16 может серьезно ударить по престижу боевой машины, поскольку авиационный парк ВСУ может понести значительные потери как от обстрелов аэродромов, так и в воздушных боях.

Издание Politico сообщало, что Зеленский хочет получить от стран Запада до 50 истребителей F-16. При этом обозреватель Брендан Коул отмечал, что в резерве авиации ВКС России находится около 900 истребителей и 120 бомбардировщиков. Авиационный парк российской армии в десять раз больше чем у ВСУ и является главным козырем ВС России при возможном контрнаступлении Киева.

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