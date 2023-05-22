Военный обозреватель Виктор Баранец оценил западное оружие, поставляемое Украине

Военный обозреватель Виктор Баранец рассказал, как Россия "взломала" HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец заявил, что военная техника НАТО, отправляемая союзниками Киева в рамках военной помощи в зону конфликта, теряет свой “имидж” в результате уничтожения российскими силами. В качестве одного из примеров он привел недавнее уничтожение американского ЗРК Patriot в Киеве.

“Что было дальше, все уже знают. Москва вызов приняла. И ударила по батарее Patriot гиперзвуковой ракетой "Кинжал". На видео этой атаки, отлично видно, как Patriot палил в ночное небо Киева с пулеметной интенсивностью. Спецы насчитали 32 пуска! Это был самый дорогой залп в истории ПВО. Но "Кинжал" накрыл цель”, — напомнил Баранец события той ночи, добавив, что на утро акции выпускающей Patriot компании рухнули на 7% или около $10 миллиардов.

Также он рассказал, как российские специалисты взломали системы HIMARS, на которые делали большую ставку в командовании ВСУ. По его словам, достаточно было захватить одну пусковую установку с целой ракетой РСЗО.

“Вполне вероятно, что досконально изучив и саму пусковую установку, и ракету к ней, наши инженеры смогли найти противоядие. Теперь снаряды "Химер" стали "обыденной целью". Редкая сводка Минобороны РФ обходится без сообщений об очередном уничтожении HIMARS”, — отметил Баранец.

Недавно украинский обозреватель 19Fortyfive Максим Скрипченко также рассказывал, что российская армия “взломала” американские РСЗО HIMARS на Украине при помощи систем радиоэлектронной борьбы. По его словам, ВС РФ все более успешно блокирует ракеты HIMARS, используя электронные глушители, чтобы заставить их не попадать в цель.

Портал Military Watch Magazine также отмечал, что уничтожение американского ЗРК Patriot в Киеве обострил вопрос целесообразности передачи Украине столь дорогостоящего оборудования, поскольку в Киеве не осталось и половины подобного вооружения, которое продержалось бы более месяца.

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